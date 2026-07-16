Wall Street chiude in lieve rialzo

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,29%; sulla stessa linea, lieve aumento per l' S&P-500 , che si porta a 7.572 punti.



Sotto la parità il Nasdaq 100 , che mostra un calo dello 0,28%; sale l' S&P 100 (+0,89%).



In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti telecomunicazioni (+2,78%), beni di consumo secondari (+1,36%) e finanziario (+0,66%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti utilities (-0,98%), energia (-0,77%) e materiali (-0,41%).



Tra i protagonisti del Dow Jones, Apple (+4,01%), Amazon (+3,00%), Microsoft (+2,78%) e 3M (+2,52%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Cisco Systems , che ha chiuso a -4,55%.



Si concentrano le vendite su IBM , che soffre un calo del 2,70%.



Vendite su Johnson & Johnson , che registra un ribasso del 2,69%.



Seduta negativa per Travelers Company , che mostra una perdita del 2,27%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Paypal (+17,20%), Booking Holdings (+4,55%), Cintas Corporation (+4,36%) e Thomson Reuters (+4,16%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Western Digital , che ha archiviato la seduta a -8,83%.



Sensibili perdite per Micron Technology , in calo dell'8,15%.



In apnea Marvell Technology , che arretra del 7,27%.



Tonfo di Seagate Technology , che mostra una caduta del 5,69%.

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