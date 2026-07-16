Wall Street chiude in lieve rialzo
(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,29%; sulla stessa linea, lieve aumento per l'S&P-500, che si porta a 7.572 punti.
Sotto la parità il Nasdaq 100, che mostra un calo dello 0,28%; sale l'S&P 100 (+0,89%).
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti telecomunicazioni (+2,78%), beni di consumo secondari (+1,36%) e finanziario (+0,66%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti utilities (-0,98%), energia (-0,77%) e materiali (-0,41%).
Tra i protagonisti del Dow Jones, Apple (+4,01%), Amazon (+3,00%), Microsoft (+2,78%) e 3M (+2,52%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Cisco Systems, che ha chiuso a -4,55%.
Si concentrano le vendite su IBM, che soffre un calo del 2,70%.
Vendite su Johnson & Johnson, che registra un ribasso del 2,69%.
Seduta negativa per Travelers Company, che mostra una perdita del 2,27%.
Tra i best performers del Nasdaq 100, Paypal (+17,20%), Booking Holdings (+4,55%), Cintas Corporation (+4,36%) e Thomson Reuters (+4,16%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Western Digital, che ha archiviato la seduta a -8,83%.
Sensibili perdite per Micron Technology, in calo dell'8,15%.
In apnea Marvell Technology, che arretra del 7,27%.
Tonfo di Seagate Technology, che mostra una caduta del 5,69%.
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