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Wall Street chiude in lieve rialzo

Commento, Finanza
Wall Street chiude in lieve rialzo
(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,29%; sulla stessa linea, lieve aumento per l'S&P-500, che si porta a 7.572 punti.

Sotto la parità il Nasdaq 100, che mostra un calo dello 0,28%; sale l'S&P 100 (+0,89%).

In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti telecomunicazioni (+2,78%), beni di consumo secondari (+1,36%) e finanziario (+0,66%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti utilities (-0,98%), energia (-0,77%) e materiali (-0,41%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Apple (+4,01%), Amazon (+3,00%), Microsoft (+2,78%) e 3M (+2,52%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Cisco Systems, che ha chiuso a -4,55%.

Si concentrano le vendite su IBM, che soffre un calo del 2,70%.

Vendite su Johnson & Johnson, che registra un ribasso del 2,69%.

Seduta negativa per Travelers Company, che mostra una perdita del 2,27%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Paypal (+17,20%), Booking Holdings (+4,55%), Cintas Corporation (+4,36%) e Thomson Reuters (+4,16%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Western Digital, che ha archiviato la seduta a -8,83%.

Sensibili perdite per Micron Technology, in calo dell'8,15%.

In apnea Marvell Technology, che arretra del 7,27%.

Tonfo di Seagate Technology, che mostra una caduta del 5,69%.
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