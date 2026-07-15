Wall Street frena: Space X scivola sotto il prezzo di Ipo, vola PayPal su ipotesi vendita

(Teleborsa) - Dopo la partenza positiva Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14% sul Dow Jones ; sulla stessa linea, incolore l' S&P-500 , che continua la seduta a 7.529 punti, sui livelli della vigilia.



Variazioni negative per il Nasdaq 100 (-1,21%); guadagni frazionali per l' S&P 100 (+0,28%).



In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti telecomunicazioni (+3,00%), beni di consumo secondari (+1,49%) e beni di consumo per l'ufficio (+0,84%). Nel listino, i settori informatica (-1,66%), energia (-1,43%) e beni industriali (-1,25%) sono tra i più venduti.



Wall Street ha invertito la rotta dopo un avvio in rialzo sostenuto da dati sull'inflazione più favorevoli. Giornata da protagonista per PayPal dopo che Reuters ha riportato di un'offerta da 53 miliardi di euro per l'acquisto della società di pagamenti presentata dalla competitor Stripe insieme alla società di private equity Advent International.



Sul fronte opposto Space X per la prima volta scivola sotto il prezzo dell'Ipo di 135 dollari per azione: il titolo della compagnia spaziale di Elon Musk al momento perde circa il 2% e scambia poco sopra i 133 dollari.



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Apple (+4,27%), Amazon (+3,33%), Microsoft (+3,20%) e Merck (+2,24%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cisco Systems , che prosegue le contrattazioni a -5,12%.



Lettera su Caterpillar , che registra un importante calo del 4,46%.



Calo deciso per Nvidia , che segna un -2,34%.



Sotto pressione IBM , con un forte ribasso dell'1,84%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, Paypal (+16,29%), Thomson Reuters (+6,06%), IDEXX Laboratories (+4,59%) e Cintas Corporation (+4,28%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Western Digital , che continua la seduta con -11,52%.



Scende Micron Technology , con un ribasso del 10,56%.



Crolla Seagate Technology , con una flessione del 10,03%.



Vendite a piene mani su Marvell Technology , che soffre un decremento del 9,19%.

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