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Parigi: movimento negativo per Carrefour

Migliori e peggiori
Parigi: movimento negativo per Carrefour
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il colosso della grande distribuzione, che presenta una flessione del 2,22% sui valori precedenti.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40, ad evidenza del fatto che il movimento di Carrefour subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo status tecnico del colosso retail è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 16,43 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 16,18. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 16,68.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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