Parigi: movimento negativo per Carrefour

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il colosso della grande distribuzione , che presenta una flessione del 2,22% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40 , ad evidenza del fatto che il movimento di Carrefour subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo status tecnico del colosso retail è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 16,43 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 16,18. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 16,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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