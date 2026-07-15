UE-Ucraina, accordo per produzione congiunta di droni. Coinvolta anche Fincantieri

I dettagli

(Teleborsa) - La Commissione europea e l'Ucraina hanno firmato un nuovo partenariato industriale per la difesa, segnando un importante passo avanti nell'integrazione delle industrie della difesa europea e ucraina. Inoltre, è stato lanciato l'accordo UE-Ucraina sui droni per approfondire la cooperazione sulle tecnologie dei droni e anti-drone. Infine, la Commissione ha stanziato un ulteriore miliardo di euro a sostegno delle capacità ucraine nel settore dei droni, nell'ambito del prestito di sostegno all'Ucraina da 90 miliardi di euro.



"Il nostro partenariato industriale per la difesa integra l'economia della difesa ucraina nello stesso modo in cui integriamo i nostri mercati: eliminando le barriere e armonizzando i nostri standard il più rapidamente possibile, dagli appalti per la difesa alla protezione della proprietà intellettuale - ha commentato Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea - Ciò consentirà una più stretta cooperazione tra le nostre industrie della difesa e le joint venture. Insieme, stiamo sfruttando la nostra forza industriale comune per la nostra sicurezza comune".



Partenariato industriale UE-Ucraina



Basandosi sugli accordi bilaterali esistenti in materia di droni tra l'Ucraina e gli Stati membri dell'UE, il nuovo partenariato fornirà un quadro unico e coerente tra UE e Ucraina per facilitare, coordinare e sostenere la loro piena attuazione. In particolare, UE e Ucraina hanno concordato di promuovere la produzione congiunta di droni e sistemi anti-drone tra l'Ucraina e gli Stati membri dell'UE entro la fine del 2026. L'accordo mira ad aumentare rapidamente la produzione e l'impiego di capacità collaudate in battaglia per contrastare droni e missili. Inoltre, UE e Ucraina estenderanno la loro cooperazione industriale nel settore della difesa alla produzione congiunta di missili antibalistici entro il 2028, contribuendo a colmare le lacune critiche nelle capacità di difesa aerea.



Accordo UE-Ucraina sui droni



L'accordo UE-Ucraina sui droni unirà la capacità industriale europea e l'esperienza ucraina nell'innovazione dei droni. Si basa su joint venture tra aziende ucraine ed europee. L'accordo combinerà le capacità ucraine, collaudate sul campo di battaglia, con la forza industriale e la scala produttiva europea, favorendo trasferimenti tecnologici mirati e investimenti in settori dual-use in tutta l'Ucraina. L'accordo accelererà lo sviluppo e la produzione di droni di nuova generazione e sistemi anti-drone, garantendo all'Ucraina le capacità necessarie oggi e rafforzando al contempo la prontezza di difesa europea per il futuro.



La Commissione collaborerà ora con i partner ucraini e la comunità europea dei droni in vista del primo incontro dei 19 membri fondatori, previsto a Bruxelles a settembre. Tra questi figurano ORQA, Indra Group, Fincantieri , WB Electronics/WB Group, Destinus, Delair, RSI Europe, TERMA e Quantum Systems, provenienti da Stati membri dell'UE. Tra i membri ucraini selezionati figurano Skyfall Industries, Greentech Harvest, Tencore, Deviro, Vyriy Industry, la società di produzione scientifica "ATHLON AVIA", TEHAVTOFART PIVDEN" (TAF Industries), UFORCE e F-Drones.



1 miliardo di euro per i droni



La Commissione europea ha erogato un ulteriore miliardo di euro all'Ucraina per l'acquisto di droni. Questo rappresenta il secondo pagamento nell'ambito della prima tranche da 6 miliardi di euro del prestito di sostegno all'Ucraina, destinata all'acquisto di droni, una capacità fondamentale per consentire all'Ucraina di resistere alla guerra di aggressione della Russia. Questo pagamento segue la prima tranche da 3,2 miliardi di euro della Commissione all'Ucraina nell'ambito del programma di assistenza macrofinanziaria dedicato, erogata il 25 giugno, e i 3,9 miliardi di euro, primo pagamento destinato all'acquisto di droni, erogati il ??30 giugno.



In prospettiva, la Commissione ha inoltre approvato un piano di erogazione da 10 miliardi di euro per finanziare ulteriori droni, missili e aerei da combattimento. sottolineando l'impegno a lungo termine dell'UE nei confronti della difesa dell'Ucraina e di una base industriale della difesa europea più forte e integrata.

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