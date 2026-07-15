USA, scorte petrolio settimanali scendono leggermente meno delle attese

(Teleborsa) - Sono calate meno delle attese le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di greggio, negli ultimi sette giorni al 10 luglio 2026, sono scesi di circa 1,7 milioni di barili a 409,7 MB, contro attese per un calo di 1,8 milioni.



Gli stock di distillati hanno registrato un aumento di 4,6 milioni di barili, salendo a 108,2 MB, mentre le scorte di benzine hanno registrato un calo di 1,5 milioni a quota 210,5 MB.



Le riserve strategiche di petrolio sono diminuite di 3 milioni di barili a 316,5 MB.



(Foto: © Artem Egoro / 123RF)

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