USA, stoccaggi gas ultima settimana sopra le attese a +61 BCF

(Teleborsa) - Aumentano leggermente più delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 3 luglio 2026 sono risultati in crescita di 61 BCF (billion cubic feet).



Il dato si rivela superiore al consensus (60 BCF), ma inferiore alla variazione della settimana precedente (+87 BCF).



Le scorte totali si sono dunque portate a 2.983 miliardi di piedi cubici, risultando in calo dello 0,5% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 2.998 BCF) ma in salita del 6,6% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 2.798 BCF.

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