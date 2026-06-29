Milano 26-giu
51.265 0,00%
Nasdaq 26-giu
29.118 -1,09%
Dow Jones 26-giu
51.876 -0,09%
Londra 26-giu
10.508 0,00%
Francoforte 26-giu
24.671 0,00%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 28/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 28/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 giugno

Andamento piatto per il cross americano contro Yen, che propone sul finale un moderato +0,03%.

L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 161,826 e primo supporto individuato a 161,77. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 161,883.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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