Analisi Tecnica: USD/YEN del 28/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 giugno
Andamento piatto per il cross americano contro Yen, che propone sul finale un moderato +0,03%.
L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 161,826 e primo supporto individuato a 161,77. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 161,883.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)