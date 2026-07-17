Analisi Tecnica: USD/YEN del 16/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio
La giornata del 16 luglio chiude piatta per il cross americano contro Yen, che riporta un +0,15%.
Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 162,568, mentre il primo supporto è stimato a 161,967. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 163,169.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)