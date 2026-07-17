Milano 9:53
52.082 -0,56%
Nasdaq 16-lug
29.026 -1,62%
Dow Jones 16-lug
52.553 -0,20%
Londra 9:53
10.610 +0,36%
24.832 -0,34%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 16/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 16/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio

La giornata del 16 luglio chiude piatta per il cross americano contro Yen, che riporta un +0,15%.

Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 162,568, mentre il primo supporto è stimato a 161,967. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 163,169.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```