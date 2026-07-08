Analisi Tecnica: USD/YEN del 7/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 luglio
Appiattita la performance del cross americano contro Yen, che porta a casa un modesto +0,01%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 162,43. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 161,442. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 163,418.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)