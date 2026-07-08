Milano 10:58
51.620 -1,59%
Nasdaq 7-lug
29.173 0,00%
Dow Jones 7-lug
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Londra 10:58
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Francoforte 10:58
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Analisi Tecnica: USD/YEN del 7/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 7/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 luglio

Appiattita la performance del cross americano contro Yen, che porta a casa un modesto +0,01%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 162,43. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 161,442. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 163,418.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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