Analisi Tecnica: USD/YEN del 18/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 giugno
Piccolo passo in avanti per il cross americano contro Yen, che porta a casa un misero +0,46%.
L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 161,851 e primo supporto individuato a 160,328. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 163,374.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)