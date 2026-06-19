Milano 9:56
53.021 +0,63%
Nasdaq 18-giu
30.406 0,00%
Dow Jones 18-giu
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Londra 9:56
10.415 +0,15%
25.145 +0,47%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 18/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 18/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 giugno

Piccolo passo in avanti per il cross americano contro Yen, che porta a casa un misero +0,46%.

L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 161,851 e primo supporto individuato a 160,328. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 163,374.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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