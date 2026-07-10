Milano 10:32
52.611 +0,44%
Nasdaq 9-lug
29.727 0,00%
Dow Jones 9-lug
52.487 +0,27%
Londra 10:32
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Francoforte 10:32
25.099 -0,08%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 9/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 9/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 luglio

Giornata fiacca per il cross americano contro Yen, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,11%.

Le implicazioni di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 162,86. Possibile una discesa fino al bottom 161,624. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 164,097.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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