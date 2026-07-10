Analisi Tecnica: USD/YEN del 9/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 luglio
Giornata fiacca per il cross americano contro Yen, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,11%.
Le implicazioni di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 162,86. Possibile una discesa fino al bottom 161,624. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 164,097.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)