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Francoforte: scambi al rialzo per Auto1

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi al rialzo per Auto1
Punta con decisione al rialzo la performance di Auto1, con una variazione percentuale dell'1,81%.
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