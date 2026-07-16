Francoforte: balza in avanti Auto1

(Teleborsa) - Seduta positiva per Auto1 , che avanza bene del 2,27%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Auto1 rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di Auto1 è in rafforzamento con area di resistenza vista a 26,38 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,68. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 27,08.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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