Francoforte: scambi in positivo per Auto1

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Auto1 , con una variazione percentuale dell'1,81%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Auto1 più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Auto1 . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 24,97 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 24,43. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 24,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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