Francoforte: scambi in positivo per Auto1
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Auto1, con una variazione percentuale dell'1,81%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Auto1 più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Auto1. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 24,97 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 24,43. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 24,13.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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