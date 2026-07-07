Porsche verso il taglio di altri 4.000 posti di lavoro

(Teleborsa) - L'annunciata riduzione del personale della casa automobilistica tedesca Porsche potrebbe comportare la perdita di altri 4.000 posti di lavoro, secondo quanto scritto dal quotidiano tedesco Handelsblatt, con i dipendenti dei settori management e amministrazione che sarebbero i più colpiti. In particolare, presso il centro di sviluppo di Weissach circa il 30% delle capacità operative dovrebbe essere oggetto di revisione.



Un portavoce di Porsche, interpellato dall'agenzia DPA, non ha confermato il numero esatto degli esuberi, ma ha fatto riferimento a un ampio pacchetto per il futuro attualmente in fase di elaborazione per snellire l'azienda. Il piano dovrebbe essere presentato entro la fine di luglio.



Già a marzo il CEO Michael Leiters, aveva annunciato una nuova e consistente riduzione del personale, in aggiunta a un primo pacchetto. Entro il 2029, nella regione di Stoccarda, è infatti già prevista la soppressione di circa 1.900 posti di lavoro attraverso misure socialmente responsabili. Inoltre, sono scaduti i contratti di circa 2.000 dipendenti a tempo determinato. A maggio, l'azienda aveva anche annunciato la chiusura di tre società controllate, decisione che interessa altri 500 dipendenti.

Condividi

```