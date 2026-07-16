Londra: i venditori si accaniscono su St. James's Place

(Teleborsa) - A picco la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale , che presenta un pessimo -5,48%.



Lo scenario su base settimanale di St. James's Place rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 12,55 sterline a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 10,88 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di St. James's Place è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 12,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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