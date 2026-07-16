Londra: i venditori si accaniscono su St. James's Place
(Teleborsa) - A picco la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale, che presenta un pessimo -5,48%.
Lo scenario su base settimanale di St. James's Place rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 12,55 sterline a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 10,88 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di St. James's Place è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 12,55.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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