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Londra: profondo rosso per St. James's Place

Migliori e peggiori, In breve
Londra: profondo rosso per St. James's Place
Ribasso per la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale, che tratta in perdita del 5,48% sui valori precedenti.
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