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Londra: in calo St. James's Place

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in calo St. James's Place
Sottotono la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale, che passa di mano con un calo dell'1,99%.
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