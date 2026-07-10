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St. James's Place in discesa a Londra

Migliori e peggiori, In breve
St. James's Place in discesa a Londra
Ribasso scomposto per la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale, che esibisce una perdita secca del 6,57% sui valori precedenti.
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