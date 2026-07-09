Milano 13:26
52.178 +0,70%
Nasdaq 8-lug
29.253 +0,27%
Dow Jones 8-lug
52.348 -1,09%
Londra 13:26
10.416 -0,70%
Francoforte 13:25
24.918 +0,08%

Londra: scambi al rialzo per Standard Chartered

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi al rialzo per Standard Chartered
Scambia in profit il gruppo bancario con sede a Londra, che lievita del 2,75%.
Condividi
```