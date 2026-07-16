Londra: scambi in positivo per Hikma Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Balza in avanti la società farmaceutica che produce medicinali utilizzati per il trattamento di malattie cardiovascolari , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,34%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Hikma Pharmaceuticals rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario di Hikma Pharmaceuticals si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 15,02 sterline. Prima resistenza a 15,5. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 14,74.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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