Milano 11:04
51.598 -1,64%
Nasdaq 7-lug
29.173 0,00%
Dow Jones 7-lug
52.925 -0,25%
Londra 11:04
10.502 -1,53%
Francoforte 11:04
24.901 -2,21%

Londra: in bella mostra Hikma Pharmaceuticals

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in bella mostra Hikma Pharmaceuticals
Brilla la società farmaceutica che produce medicinali utilizzati per il trattamento di malattie cardiovascolari, che passa di mano con un aumento del 5,00%.
Condividi
```