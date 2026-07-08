Londra: scatto rialzista per Hikma Pharmaceuticals
(Teleborsa) - Ottima performance per la società farmaceutica che produce medicinali utilizzati per il trattamento di malattie cardiovascolari, che scambia in rialzo del 5,00%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hikma Pharmaceuticals più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Hikma Pharmaceuticals sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 17,82 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 16,86. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 18,78.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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