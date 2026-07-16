Milano 12:07
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Piazza Affari: il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia in forte discesa

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia in forte discesa
Giornata da dimenticare per il comparto beni industriali a Milano, che retrocede a 90.392,61 punti, ritracciando dell'1,54%.
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