Analisi Tecnica: GBP/USD del 6/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 luglio
Controllato progresso per il CABLE, che chiude in salita dello 0,25%.
L'esame di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,3399 e primo supporto individuato a 1,336. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,3438.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)