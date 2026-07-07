Milano 16:27
52.706 -0,48%
Nasdaq 16:27
29.046 -2,19%
Dow Jones 16:27
53.023 -0,06%
Londra 16:27
10.695 +0,40%
Francoforte 16:28
25.522 -1,14%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 6/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 6/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 luglio

Controllato progresso per il CABLE, che chiude in salita dello 0,25%.

L'esame di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,3399 e primo supporto individuato a 1,336. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,3438.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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