Milano 3-lug
52.819 0,00%
Nasdaq 2-lug
29.329 0,00%
Dow Jones 2-lug
52.900 0,00%
Londra 3-lug
10.679 0,00%
Francoforte 3-lug
25.779 0,00%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 5/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 5/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 luglio

La giornata del 5 luglio chiude piatta per il CABLE, che riporta un +0,01%.

L'esame di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,3378 e primo supporto individuato a 1,3304. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,3452.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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