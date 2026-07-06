Analisi Tecnica: GBP/USD del 5/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 luglio
La giornata del 5 luglio chiude piatta per il CABLE, che riporta un +0,01%.
L'esame di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,3378 e primo supporto individuato a 1,3304. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,3452.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)