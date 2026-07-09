Analisi Tecnica: GBP/USD dell'8/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 luglio
Seduta moderatamente positiva per il CABLE, che ha chiuso in rialzo a 1,3391.
L'esame di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,3405 e primo supporto individuato a 1,3364. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,3446.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)