Milano 9:58
52.200 +0,74%
Nasdaq 8-lug
29.253 +0,27%
Dow Jones 8-lug
52.348 -1,09%
Londra 9:58
10.433 -0,53%
25.016 +0,48%

Analisi Tecnica: GBP/USD dell'8/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD dell'8/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 luglio

Seduta moderatamente positiva per il CABLE, che ha chiuso in rialzo a 1,3391.

L'esame di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,3405 e primo supporto individuato a 1,3364. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,3446.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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