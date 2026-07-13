Milano 12:31
52.694 +0,15%
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Dow Jones 10-lug
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Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 10/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 10/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 luglio

Contenuto ribasso per l'Eurostoxx 50, che archivia la sessione in flessione dello 0,23%.

Le implicazioni di medio periodo dell'Eurostoxx 50 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 6.377 con primo supporto visto a 6.184. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 6.098.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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