Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 30/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 giugno
Vigoroso rialzo per l'Eurostoxx 50, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,55%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Eurostoxx 50 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6.366. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6.252. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6.479.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)