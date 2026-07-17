Milano 9:52
52.080 -0,56%
Nasdaq 16-lug
29.026 -1,62%
Dow Jones 16-lug
52.553 -0,20%
Londra 9:52
10.608 +0,34%
24.827 -0,36%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 16/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 16/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio

Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Milano, che porta a casa un modesto -0,07%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del FTSE MIB. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 52.700, con il supporto più immediato individuato in area 52.211. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 52.048.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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