Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 16/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio
Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Milano, che porta a casa un modesto -0,07%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del FTSE MIB. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 52.700, con il supporto più immediato individuato in area 52.211. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 52.048.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)