Milano 25-giu
51.783 0,00%
Nasdaq 25-giu
29.440 +0,75%
Dow Jones 25-giu
51.921 +0,14%
Londra 25-giu
10.530 0,00%
Francoforte 25-giu
24.995 0,00%

Borsa: Perde molto Hong Kong, in calo del 2,31%

L'Indice Hang Seng chiude a 22.543,54 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde molto Hong Kong, in calo del 2,31%
In forte ribasso Hong Kong, che mostra una discesa del 2,31% e archivia la seduta a 22.543,54 punti.
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