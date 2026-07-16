Milano 15-lug
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Borsa: Andamento brillante per Hong Kong, in accelerazione dell'1,96%

L'Indice Hang Seng termina la sessione a 25.164,49 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento brillante per Hong Kong, in accelerazione dell'1,96%
Hong Kong è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,96%), archiviando le contrattazioni a 25.164,49 punti.
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