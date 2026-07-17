"Buy" per Abbott Laboratories

(Teleborsa) - Chiusura del 17 luglio

Seduta trascurata per il produttore di prodotti farmaceutici e medici , componente dell' S&P 100 , che archivia la giornata con un timido 0% e presenta una situazione tecnica orientata al rialzo.





Operatività odierna:

A livello operativo, Abbott Laboratories è da comprare ai prezzi attuali pari a 98,83 USD con stop loss individuato a quota 70,32 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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