Fisco, Agenzia delle Entrate: nessun boom di cartelle a luglio, sospese notifiche ad agosto

(Teleborsa) - Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR) smentiscono, con una nota congiunta, le notizie di stampa su un presunto invio massiccio di atti a luglio. I dati evidenziano invece un calo delle notifiche: le lettere di compliance di luglio pesano solo per il 9% del totale annuo, le comunicazioni di irregolarità sono scese di oltre il 40% rispetto al 2025 (pari al 7,6% annuo) e le cartelle di AdeR nel primo semestre segnano un -9%.



La pianificazione evita sovraccarichi nei mesi adiacenti ai blocchi operativi previsti per legge (agosto e dicembre). Inoltre, AdeR sospenderà le notifiche per tutto agosto, salvo atti urgenti.



Nessun adempimento scadrà ad agosto: le lettere di compliance non hanno scadenze perentorie, mentre per le comunicazioni di irregolarità il termine è stato esteso dalla riforma fiscale a 60 giorni e resterà sospeso dal 1° agosto al 4 settembre. Anche per i controlli formali l'Agenzia accetterà documentazione oltre i 30 giorni. Sospesi ad agosto anche i termini di impugnazione di cartelle e atti.

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