Braga Moro, delisting il 22 luglio dopo il successo dell'OPA

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria su Braga Moro Sistemi di Energia , i risultati definitivi hanno mostrato che l'offerente verrà a detenere complessive 2.035.229 azioni, pari al 97,63% del capitale sociale.



A seguito del verificarsi dei presupposti del diritto di acquisto e dell'obbligo di acquisto, Borsa Italiana disporrà che le azioni siano sospese dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan nelle sedute del 20 e del 21 luglio 2026 e la loro esclusione dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan a partire dalla seduta del 22 luglio 2026.

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