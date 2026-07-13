Assegnazioni provvisorie e utilizzazione docenti e Ata. Anief ricorda scadenze e modalità

"Dal 10 luglio il Ministero dell'Istruzione ha avviato le procedure per la presentazione delle domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione.
Per il personale docente, le domande possono essere presentate fino al 23 lugli
o. Per il personale ATA, invece, la finestra sarà aperta dal 23 luglio al 4 agosto
". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretario generale Anief.
"Ricordiamo inoltre che il personale neoassunto con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo
, ove ne ricorrano i requisiti, potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria utilizzando il modello cartaceo.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito, dove sono disponibili i riferimenti delle sedi ANIEF
della propria provincia per ricevere consulenza e assistenza anche per questa procedura", conclude Cozzetto.
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