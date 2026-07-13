Milano 13-lug
0 0,00%
Nasdaq 13-lug
29.264 -1,88%
Dow Jones 13-lug
52.499 -0,26%
Londra 13-lug
10.498 +0,01%
Francoforte 13-lug
25.114 +0,19%

Assegnazioni provvisorie e utilizzazione docenti e Ata. Anief ricorda scadenze e modalità

Torna alla pagina dei Video
"Dal 10 luglio il Ministero dell'Istruzione ha avviato le procedure per la presentazione delle domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione.

Per il personale docente, le domande possono essere presentate fino al 23 luglio. Per il personale ATA, invece, la finestra sarà aperta dal 23 luglio al 4 agosto". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretario generale Anief.

"Ricordiamo inoltre che il personale neoassunto con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, ove ne ricorrano i requisiti, potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria utilizzando il modello cartaceo.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito, dove sono disponibili i riferimenti delle sedi ANIEF della propria provincia per ricevere consulenza e assistenza anche per questa procedura", conclude Cozzetto.


Condividi
"
Altri Video
```