Forte interesse per Danieli
(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio
Chiusura negativa per la multinazionale friulana, tra i titoli dell'indice FTSE Italia Mid Cap, con un ribasso dello 0,07%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.
Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 69 Euro, con stop loss individuato a quota 66,29 Euro, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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