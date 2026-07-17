Forte interesse per Home Depot

(Teleborsa) - Chiusura del 17 luglio

Sostanziale invarianza per il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa , parte del Dow Jones , che archivia la seduta con un trascurabile 0% e mostra un trend di medio periodo orientato al rialzo.





Operatività odierna:

A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 348 USD, con stop loss individuato a quota 336,8 Dollari USA, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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