Forte interesse per Home Depot
(Teleborsa) - Chiusura del 17 luglio
Sostanziale invarianza per il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa, parte del Dow Jones, che archivia la seduta con un trascurabile 0% e mostra un trend di medio periodo orientato al rialzo.
Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 348 USD, con stop loss individuato a quota 336,8 Dollari USA, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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