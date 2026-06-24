New York: andamento sostenuto per Home Depot

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa , che tratta in utile del 3,54% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Dow Jones , ad evidenza del fatto che il movimento di Home Depot subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Home Depot , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 339 USD. Primo supporto visto a 330,3. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 324,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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