Francoforte: nuovo spunto rialzista per Deutsche Telekom

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia telefonica tedesca , che avanza bene dell'1,84%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Deutsche Telekom evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' operatore di telefonia rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Deutsche Telekom mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 27,33 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 26,91. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 27,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```