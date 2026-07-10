Milano 10:36
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Francoforte: risultato positivo per Deutsche Telekom

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: risultato positivo per Deutsche Telekom
Avanza la compagnia telefonica tedesca, che guadagna bene, con una variazione del 3,00%.
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