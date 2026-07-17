Francoforte: performance negativa per Nordex

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Nordex , con una flessione del 2,41%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Nordex rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le tendenza di medio periodo di Nordex si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 39,95 Euro. Supporto stimato a 39,29. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 40,61.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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