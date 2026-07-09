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Francoforte: allunga il passo Nordex

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: allunga il passo Nordex
Grande giornata per Nordex, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,59%.
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