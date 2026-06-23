Si muove in ribasso Nordex a Francoforte
(Teleborsa) - Ribasso per Nordex, che tratta in perdita del 5,65% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nordex evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Nordex rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Nordex sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 47,36 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 45,32. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 49,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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