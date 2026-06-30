Milano 12:25
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Francoforte: balza in avanti Nordex

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: balza in avanti Nordex
Seduta vivace oggi per Nordex, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,92%.
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