Francoforte: risultato positivo per Renk

(Teleborsa) - Balza in avanti Renk , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,12%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Renk più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Renk , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 42,24 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 44,81. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 40,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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