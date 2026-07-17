Francoforte: seduta difficile per Infineon
(Teleborsa) - Retrocede molto la compagnia hi-tech tedesca, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,33%.
Lo scenario su base settimanale di Infineon rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 61,11 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 62,61. Il peggioramento del produttore di chip è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 60,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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