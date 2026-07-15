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Francoforte: performance negativa per Infineon

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: performance negativa per Infineon
Composto ribasso per la compagnia hi-tech tedesca, in flessione del 2,94% sui valori precedenti.
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