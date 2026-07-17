Milano 10:02
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Dow Jones 16-lug
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Londra 10:02
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Francoforte 10:02
24.846 -0,28%

Perde Infineon sul mercato di Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Perde Infineon sul mercato di Francoforte
Ribasso per la compagnia hi-tech tedesca, che tratta in perdita del 4,33% sui valori precedenti.
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