Meta in trattative preliminari per dare in affitto potenza di calcolo ad Anthropic

(Teleborsa) - Meta Platforms sarebbe in trattative preliminari con Anthropic per affittare a quest'ultima la potenza di calcolo dei suoi data center in un accordo che potrebbe valere fino a 10 miliardi di dollari in due anni.



E' quanto emerge da rumour riportati dal New York Times dopo che all'inizio di questo mese Bloomberg aveva riportato che l'azienda guidata da Mark Zuckerberg sta sviluppando piani dicloud computing, che includono la possibilità di rendere disponibile la propria capacità di calcolo ad altre aziende.



Lo stesso Zuckerberg aveva dichiarato in un'intervista al provider finanziario che Meta sta attualmente utilizzando tutta la sua capacità di calcolo per progetti interni, avendo però anche ricevuto offerte vantaggiose che lo hanno indotto a valutare la possibilità di concederla in affitto.



"Le offerte che si ricevono per l'utilizzo della potenza di calcolo sono così vantaggiose che, in alcuni casi, potrebbe essere conveniente affittare o valutare questo tipo di accordi anziché utilizzare le risorse internamente", ha affermato Zuckerberg.

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